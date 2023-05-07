السفير الفرنسي: المركز المهني لتدريب المقاتلين السابقين خطوة على طريق الاستقرار

أثنى السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراجا على افتتاح المركز المهني “متألق” في جنزور لإعادة دمج المقاتلين السابقين والذي تموله فرنسا والاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة سوبر نوفا غير الحكومية

وقال مهراج في تصريح صحفي: “جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي ، بالشراكة مع وزارة العمل وإعادة التأهيل ، ندعم بشكل كامل على مدار العامين الماضيين جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإنشاء هذا المركز متعدد الخدمات كخطوة على طريق الأمن والاستقرار المستدام بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي “.

وأضاف: “نحن فخورون جدًا برؤية أنشطة ملموسة يتم تقديمها على أرض الواقع استجابة للديناميكيات الإيجابية على المستوى المحلي”.

بدورها قالت السفارة الفرنسية إن هذا البرنامج الطموح الهادف ، وهو المرحلة الثانية من مشروع صممته سوبر نوفا وتم إطلاقه في عام 2021م ، والذي استفاد منه بالفعل 200 مقاتل ليبي سابق من مدينتي الزنتان ومصراتة ، يتضمن جانبًا مؤسسيًا أكثر: تطوير إعادة دمج وطنية مع أصحاب المصلحة المحليين. خطة لمساعدة السلطات الليبية على تصميم وتنفيذ مشروع شامل ومستدام قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج DDR (نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج).

وتابعت: سيتمكن المقاتلون السابقون المشاركون في البرنامج أيضًا من الاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي على أساس تطوعي ، حيث سيتم أيضًا توفير مساحة للتحدث علنًا في قلب المركز.