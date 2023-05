عمار: إذا سقطت الزاوية فإن حفتر لا يحتاج إلا لـ 72 ساعة ليكون داخل العاصمة

ليبيا – قال آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار الموالي لتيار المفتي المعزول الغرياني إن مدينة الزاوية هي خط الدفاع الأخير عن العاصمة طرابلس.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” إذا سقطت الزاوية فإن حفتر لا يحتاج إلا لـ 72 ساعة ليكون داخل العاصمة طرابلس، أما اغنيوه فلن يصمد أمام المتربصين به الذين ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض عليه”.

وتابع عمار حديثه:” لا بد من الإنتباه لمخطط الناصحين الجدد الذين يلبسون لباس الضأن بحجة القضاء على المليشيات وهم في حقيقة الأمر ذئاب مفترسة ينتظرون زيادة تفكك مدينة الزاوية للانقضاض عليها”.

ورأى أن سياسة فرق تسد هي القاعدة التي يتم بها التعامل مع العديد من المدن القوية والمؤثرة.

عمار ختم متسائلاً:”هل ستسقط الزاوية بعد دخول الحداد لها كما سقطت سرت والجفرة،أم أن قياداتها أقوى من أي مؤامرة ، وباستطاعتهم توجيه ضربة مضادة يتم من خلالها إفشال المخططات المدعومة من الشرق على هذه المدينة”.

