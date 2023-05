نقيب الخبازين يتحدث للأحرار عن انخفاض في أسعار الدقيق، وقرب وضع تسعيرة موحدة.

قال رئيس النقابة العامة للخبازين “اخريص محمد” إن أسعار الدقيق شهدت الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا واستقرارا داخل السوق عما كانت عليه في السابق.

وأضاف “اخريص” في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن سعر قنطار الدقيق للأنواع الجيدة وصل إلى 225 دينارا فيما يباع الأقل جودة بـ215دينارا.

واعتبر “اخريص” أن المجال مفتوح للتنازل بين الخبازين فيما يتعلق بوزن الرغيف والذي شهد تحسنا عن السابق وفق قوله، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد لوضع تسعيرة موحدة بعد استقرار السوق.

وأشار “اخريص” إلى أن النقابة ستعقد لقاء رسميا تنبه من خلاله على موضوع العمالة وتأجير المخابز وبعض التجاوزات وذلك من خلال نقابات المخابز في البلديات وتشكيل لجان من النقابات والحرس البلدي والاقتصاد تتولى متابعة المخابز من جهات عدة

