دبيبة يتابع ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا مع السفير الليبي لدى السودان، فوزي بومريز، لمتابعة ترحيل الجالية الليبية المتبقية في السودان.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الليبية لدى جمهورية السودان، التنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر (مؤقتة) لأفراد الجالية، تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت السفارة في إعلان رسمي إلى أن هذا الإجراء يخص أفراد الجالية الليبية الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان، وجوازات سفرهم موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي، بسبب ظروف الحرب.

ونبهت السفارة أفراد الجالية الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة، إلى تحملهم مسؤولية البقاء في السودان.