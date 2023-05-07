“اقعيم” يؤكد ضرورة تكثيف الجهود ليشعر المواطنون بالأمان

أكد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، أنه يقع على عاتق رجال الشرطة تحقيق الأمن إلتزام بالواجب الأساسي والإنساني، حتى يشعر كل فرد في المجتمع بالأمان في بلده.

جاء ذلك خلال اجتماع لاقعيم، اليوم الأحد مع مدير أمن بنغازي، ورؤساء الشرطة، ناقشوا فيه جملة من الملفات الخاصة بعمل مكونات المديرية، بما يضمن السير بالشق الأمني للأفضل ولمعالجة الإشكاليات وتذليل العراقيل أمامهم خدمة للمواطن.

وأكدوا أن الجهود تتركز حول ملفات مكافحة المخدرات والتسوّل والهجرة وغيرها من أولويات العمل الأمني.

على صعيد متصل كرم اقعيم خلال الاجتماع، مدير إدارة الشؤون الإدارية والسرية الرائد فتحي ثابت، لترقيته إلى رتبة مُقدّم.