المنقوش تناقش مع ممثل أممي تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، بديوان الوزارة في طرابلس ظهر اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” UNDP ” في ليبيا مارك أندري فرانش؛ لتقديم أوراق اعتماده رسمياً.

كما ناقشت المنقوش، مع فرانش، سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ودعم كافة المشاريع التي تُسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، وفقا للبيان الصادر عن خارجية المنقوش.

وكانت المنقوش، قد عقدت اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر ديوان الوزارة مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بعد رحلة خارجية زارت خلالها دولتي تونس والجزائر، حثتهم فيه على رفع معدلات الأداء التي تقتضي قيام الوزارة بواجباتها المناط بها في رعاية مصالح الدولة الليبية والمواطنين الليبيين بالخارج.