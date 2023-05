لنقي: فرض إجراءات تقيد سفر الليبيات للخارج يعد انتهاكاً وتمييزاً صريحاً ضد النساء

ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أن فرض إجراءات تقيد سفر الليبيات للخارج يعد انتهاكاً وتمييزاً صريحاً ضد النساء من الناحية القانونية والدستورية.

لنقي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قالت :”إن التشريعات الليبية كافة كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، ومتساوية في حقوق المواطنة، بدءاً بدستور الاستقلال عام 1951، مروراً بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر 2011، وانتهاءً بمشروع الدستور الدائم الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017”.

وأوضحت لنقي رئيسة “منبر المرأة الليبية من أجل السلام”، أن هذا الإجراء يصب في توجه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد وفتاوى تجاوزها عصرنا، مبرزة أنه يشكل أيضاً مخالفة للمذهب المالكي المعمول به في البلاد، الذي أعطى للنساء حق السفر دوم محرم منذ العصر الأول للإسلام.

ودعت لنقي الليبيين جميعاً إلى مواجهة هذا الإجراء، خصوصاً أنه يُفترَض أن نكون على أعتاب الانتخابات نهاية العام الحالي، التي يتطلب إجراؤها مناخاً من الحريات، بدءاً من التنقل دون قيود، والتجمع لضمان نزاهة هذه الانتخابات»، لافتة إلى وجود حراك يشمل الحشد والمناصرة، والتحرك القضائي لإلغاء هذا الإجراء لمخالفته التشريعات.

