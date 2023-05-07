ارتفاع إنتاج النفط الليبي بواقع 1000 برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج النفط الليبي ارتفع بواقع 1000 برميل يوميا، اليوم الأحد، مقارنة بآخر أرقام مسجلة الأسبوع الماضي صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و215 ألف برميل يوميا، مقابل مليون و214 ألف برميل يوميًا الخميس الماضي.

ويوم الجمعة، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في تسجيل مرئى، إن مؤسسة النفط تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع، للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا، وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع بن قدارة، في إطار متابعته خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.