استقرار ليبيا في ظل الأوضاع الأقليمية محور لقاء “ديبي”و”نورلاند”

الوطن / رصد

اكدت الرئاسة التشادية، إن اجتماع الرئيس الانتقالي “محمد إدريس ديبي“والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” دليلعلى استعداد انجامينا وواشنطن للعمل من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التشادية عقب استقبال “ديبي” ل” نورلاند”في العاصمة انجامينا، مساء الجمعة، حيث أوضحتأن زيارة الدبلوماسي الأميركي جاءت ضمن وعود واشنطن بدعم جهود ليبيا في «بسط السلام وطي صفحة الحرب التي أعاقت عمليةالتنمية»، كما تعمل دولة ليبيا على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي.



من جهته اكد “نورلاند“خلال اللقاء على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام.

معربا خلال المحادثات عن قلقه من استمرار العنف في السودان، والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا.

وختم البيان بأن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.