السفارة البريطانية: المنفي شارك في مراسم تتويج الملك تشارلز تكريمًا للعلاقات التاريخية بين البلدين

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، ممثلًا لليبيا في الحفل الذي شهد مشاركة عالمية واسعة لقادة ورؤساء دول وممثلين عن حكومات عدة، وهو ما اعتبرته السفارة البريطانية لدى ليبيا تكريمًا للعلاقات التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وليبيا.

وشاركت السفارة البريطانية، نهاية الأسبوع الماضي، مراسم التتويج في المملكة المتحدة وكذلك بعض أنشطتها المخططة للاحتفال بالمناسبة بالإضافة إلى بعض الأعمال التي تقوم بها السفارة البريطانية في طرابلس حاليًا.

وأقامت السفارة البريطانية في طرابلس عددًا من الأحداث للاحتفال باللحظة التاريخية لتتويج الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة، وقد استضافت سفيرة المملكة المتحدة حفل استقبال دبلوماسي للاحتفال بالحدث الكبير. كما استضاف الفريق البريطاني عروضًا مباشرة لمشاهدة التتويج معًا بمقر السفارة في العاصمة طرابلس.

ونشرت السفارة في وقت سابق صور لزيارة الأمير تشارلز لليبيا عام 1954 مشيرة أنه كان على متن يخت بريطانيا الملكي، في سن السادسة، للقاء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب اللذين كانا في طبرق في ثاني زيارة رسمية لها على الإطلاق.

هل تعلم أن الأمير تشارلز زار 🇱🇾 عام 1954؟ كان على متن يخت بريتانيا الملكي، في سن السادسة، للقاء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب اللذين كانا في طبرق في ثاني زيارة رسمية لها على الإطلاق . (1/2) pic.twitter.com/awrjVNf6QD — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) May 5, 2023