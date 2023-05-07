الفارسي: نموذج سفر المرأة بمفردها “انتهاك صارخ” للخصوصية

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي إن إجراء تعبئة نموذج سفر المرأة بمفردها، الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي، يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية والحقوق المدنية التي تكفلها كل التشريعات.

وأضافت إن هذا الإجراء يشير إلى عودة القبضة الأمنية التي تهدد استقرار المواطن، بدلا من حمايته، وهو استمرار للخطاب المتشدد.

واعتبرت أن “الأشد مرارة أن يلاقي الإجراء كل هذا الصمت من النافذات من وزيرات ووكيلات وبرلمانيات، وكأن الإجراء ضد فئة معينة من النساء” مشيرة إلى أنه يأتي في إطار حملات التضييق على نشطاء المجتمع المدني الذي تمثل المرأة النسبة الأكبر من العاملين عليه.