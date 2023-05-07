المنقوش مودعة السفير الإيطالي: لعبت دوراً في تعزيز أواصر الصداقة

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدوليفي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيونو قريمالدي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لدولة ليبيا.

وأشادت المنقوش، بجهوده التي بذلها سفيراً مقيماً خلال فترتي عمله 2011م و 2019م، في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، متمنيةً له كامل التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة.

كما تُشيد المنقوش، بدور البعثة الدبلوماسية الإيطالية التي لم تُغادر ليبيا رغم كل الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه، عبر السفير الإيطالي، عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.