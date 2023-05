ليبيا – تساءلت عضو الهيئة التأسيسية للدستور، نادية عمران، عن الفوائد التي سيجنيها المجتمع من فرض تعبئة نموذج يتضمن تساؤلات عن أسباب السفر دون مرافق، وعدد المرات التي سافرت فيها المرأة من قبل دون مرافق،وإن كان الأمر يتعلق بجمع بيانات وإحصائيات محددة؟.

عمران وفي تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”،دعت كل جهة تحاول فرض الإجراء لتشريعه أولاً، لتتم مناقشته بشكل موسع، وتُطرح الآراء كافة حوله، ويحظى بالقبول المجتمعي.

Shares

The post عمران تعلق على فرض إجراءات تقيد سفر الليبيات للخارج first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية