| طبرق.. 8 قتلى خلال رمضان والبلدية تفرض غرامة ضد حاملي السلاح

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2023/05/07 على الساعة 19:25

: أعلن عميد بلدية طبرق، فرج بو الخطابية، اليوم الأحد، أنه تم “وضع قرارات لفرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح، وذلك “بعد عجز الأجهزة الأمنية وأولياء الأمور من الحد منها ومنع انتشارها”.

وأكد بو الخطابية، في تصريح إعلامي، أن “القرار جاء بعد ارتفاع حالات القتل، حيث سجلت خلال شهر رمضان الماضي 8 حالات قتل مسلح في طبرق”.

وأضاف بو الخطابية أن “أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وحاولنا وضع قيمة مالية تصل إلى 50 ألف دينار مع تسليم السلاح، وقد تصل القيمة إلى 100 ألف دينار وربما أقل”.

وتابع بو الخطابية أنه تم “تشكيل لجان للتقييم ودراسة قيمة الغرامة بحسب نوع عملية إطلاق النار إذا أسفر عن قتل، أو تخريب سيارات أو إطلاق نار عن بعد” وأنه “يلزم دفع الغرامة حتى وإن حلت القضية بشكل ودي لأن الغرض منها وضع رادع للقضاء على الجريمة والحد من انتشارها”، حسب تصريحه.