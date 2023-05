من تشاد.. نورلاند قلق إزاء أوضاع السودان وانعكاسها على استقرار ليبيا

قالت رئاسة الجمهورية التشادية إن الرئيس المؤقت محمد ديبي بحث مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” دعم خارطة الطريق الأممية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا نهاية العام الجاري.

وذكرت الرئاسة التشادية أن نورلاند أعرب خلال المحادثات عن قلقه من استمرار العنف في السودان، وأنه قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا.

وأضافت الرئاسة التشادية، أن اجتماع ديبي ونورلاند دليل على استعداد البلدين للعمل من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا.

واختتمت الرئاسة التشادية بيانها بأن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها الجهود الليبية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والذي لا يتأتى دون الأخذ بمقترحات الدول المجاورة.

‫وكان نورلاند قد التقى سفيري ليبيا وأمريكا إلى تشاد في انجامينا وبحث معهما التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية.

المصدر: رئاسة الجمهورية التشادية + حساب السفارة الأمريكية على تويتر

