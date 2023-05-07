وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة تبحث أهم المشاكل الفنية لمحطات الجهد الفائق

قدمت إدارة صيانة النقل الجهد الفائق التابعة للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم عرض مرئي لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري.

وتناولت إدارة صيانة النقل الجهد الفائق في العرض، أهم المشاكل الفنية لمحطات الجهد الفائق، وتضرر المحطات الناتجة عن الاشتباكات في السنوات الماضية والمحطات التي تحتاج الى استبدال والمحطات التي تحتاج الى عمرات جسيمة.