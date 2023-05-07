ثابت: نرحب بعودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية

شارك مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في جلسته الطارئة، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح بيان المندوبية الليبية، إن الاجتماع جاء بخصوص الأوضاع في سوريا، والسودان، وفلسطين.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، كذلك جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من تاريخ جلسة اليوم.

ورحب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، بعودة الشقيقة سوريا لمقعدها بالجامعة.