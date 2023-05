مصدر عسكري: الزنتان تشهد تحركات مكثفة لدمج التشكيلات المسلحة داخل ألوية عسكرية

ليبيا – قال مصدر عسكري إن مدينة الزنتان شهدت تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية لإعادة تشكيل الفصائل المسلحة التي تتمركز داخل المدينة، عبر دمجها داخل ألوية عسكرية مستحدثة تم تشكيلها مؤخراً، بغرض الدفع قدماً نحو حصر المسلحين داخل كيانات عسكرية أكبر.

المصدر كشف في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” عن تحركات تقودها أطراف معنية بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى أن محاولة تفتيت وتحجيم نفوذ التشكيلات المسلحة والجماعات غير النظامية يأتي ضمن التحركات الجارية لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية ودمج بعض العناصر المعتدلة فيها.

