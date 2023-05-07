خلال لقائه ديبي.. نورلاند: تشاد تدعم العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن تشاد تدعم العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على توتير اليوم الأحد، “ممتن للغاية للرئيس ديبي على ضم صوت التشاد إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في البلد المجاور ليبيا.. إن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة ويضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: “ممتن للغاية للرئيس ديبي على ضم صوت التشاد إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في البلد المجاور #ليبيا. إن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة ويضمن عدم إساءة استغلال الأراضي… pic.twitter.com/Qp6xShP91k — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 7, 2023

والخميس كان قد وصل نورلاند إلى العاصمة التشادية أنجامينا لإجراء مشاورات مع المسؤولين التشاديين، حول التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

والتقى نورلاند فور وصوله العاصمة أنجامينا مع السفير الليبي لدى تشاد محمد المدني، بحضور السفير الأميركي في تشاد أليكس لاسكاريس.

وتأتي زيارة نورلاند إلى تشاد ضمن جهود الولايات المتحدة الرامية لحشد الدعم الإقليمي لتعزيز التعاون الأمني وعبر الحدود بين ليبيا ودولتي تشاد والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ومنها الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.