مطار الأبرق يؤكد جاهزيته لتسيير الرحلات الدولية

قال الناطق باسم مطار الأبرق، جلال المهشهش، إنهم خاطبوا شركات الطيران (الخطوط الليبية والأفريقية، وبرنيق، والعالمية، وليبيا للطيران، وأويا للطيران) بجاهزية المطار، وطالبوهم بفتح خطوط متعددة من المطار محليا ودوليا، خاصة دول الجوار تونس ومصر.

وأضاف المهشهش ، أن المطار خاطب شركات الطيران إفادتهم بالأسباب التي تحول دون فتح الرحلات الدولية من مطار الأبرق، مؤكدين لهم توفر الإمكانيات بالمطار.

وتابع: “حتى الآن شركة برنيق الوحيدة التي ردت بكتاب رسمي يفيد بعدم قدرتها تسيير رحلاتها إلى تونس لعدم منح الإذن للشركة من قبل السلطات التونسية دون توضيح الأسباب”.

ولفت إلى أن شركة البرنيق أكدت جاهزيتها لفتح خط (الأبرق – برج العرب) بواقع رحلتين أسبوعيا، في حال مخاطبتها من قبل إدارة مطار الأبرق بجاهزية كافة الأجهزة والإدارات وشركات المناولة لاستقبال الرحلات الدولية.

وختم المهشهش حديثه قائلا: “نحن الآن في انتظار الرد من باقي الشركات مع الإفادة بالأسباب التي تحول دون تسييرها للرحلات الدولية عبر مطار الأبرق”.