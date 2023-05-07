بلدية طبرق تقرر فرض غرامة مالية على حاملي السلاح بالمدينة

أكد عميد بلدية طبرق فرج أبوالخطابية بلدية فرض غرامة مالية على حاملي السلاح بالمدينة.

وقال أبوالخطابية في تصريح صحفي: “عقدنا اجتماعا طارئا بحضور أعضاء المجلس ومسؤولين أمنيين، وتم تشكيل لجنة من داخل المجلس؛ بعد ازدياد حالات المشاجرة والقتل في المدينة؛ بسبب انتشار استعمال السلاح”.

وأضاف: “اتفقنا على فرض غرامة مالية على حاملي السلاح ومرتكبي القتل يصل الحد الأدنى منها إلى 50 ألف دينار يدفعها الجاني لعائلة المجني عليه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتعارف عليها جنائيا”.

وأشار إلى أن فرض غرامة مالية سيقلل من ظاهرة انتشار السلاح في المدينة والمدن المجاورة.