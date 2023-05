ليبيا – رأى الباحث الأمريكي حافظ الغويل إن مشاكل الشرعية والانقسام في ليبيا لن تنتهي بمجرد حدوث الانتخابات.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال:”من يعتقد أن مشاكل الشرعية والانقسام في ليبيا ستنتهي بمجرد حدوث انتخابات، إنسان غبي جدا جدا”.

.

Shares

The post الغويل: مشاكل الشرعية والانقسام في ليبيا لن تنتهي بمجرد حدوث الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية