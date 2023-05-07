أنهى السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشيونو قريمالدي” فترة مهام عمله في ليبيا رسميا، وذلك خلال مراسم توديع قامت بها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”.

وأشادت المنقوش بجهود السفير خلال فترتي عمله في فترتين منفصلتين بدأتا في 2011 و2019، مثمنة دور البعثة الدبلوماسية الإيطالية التي لم تُغادر ليبيا رغم كل الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

بدوره عبر السفير الإيطالي عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد، حسب ما نشرته وزارة الخارجية.

من يخلف “بوتشيونو”؟

وكانت وكالة نوفا الإيطالية قد قالت إنه جرى طرح اسم الدبلوماسي الإيطالي “جيانلوكا ألبيريني” لتعيينه سفيرا لإيطاليا في ليبيا خلفًا للسفير الحالي “جوزيبي بوتشينو”.

وأوضحت نوفا أن “ألبيريني” سيتولى منصبه سفيرا لإيطاليا في ليبيا مع شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن “بوتشينو” سينتقل إلى السفارة الإيطالية في مدريد بإسبانيا.

وبحسب نوفا فإن “ألبيريني” كان قد عمل مستشارا تجاريا في السفارة الإيطالية في ليبيا عام 1994، وترأس مجموعة عمل الشراكة العالمية لعام 2009 أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثماني.

وشغل “ألبيريني” منصب نائب المدير العام والمدير المركزي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإيطالية.

المصد: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية + وكالة نوفا الإيطالية

The post انتهاء مهمة السفير الإيطالي في ليبيا، وموظف سابق بالسفارة مرشح لخلافته appeared first on ليبيا الأحرار.

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