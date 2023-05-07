ليبيا.. بدء صيانة خط “أبوزيان _ الرحيبات” والتحقيق في المخالفات

أعلن جهاز مشروع النهر الصناعي، عن بدء أعمال الصيانة بخط النقل أبوزيان الرحيبات عند مدينة الزنتان، حيث قام فريق إدارة التشغيل والصيانة منطقة غريان بالتنسيق المباشر مع المجلس البلدي الزنتان ومكتب خدمات الشركة العامة للمياه بالمدينة.

واتخذ مكتب التحقيق مأمور الضبط القضائي بكتيبة أمن النهر الصناعي صباح اليوم الأحد، الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الاعتداءات على المسار المغذي لمدينة بنغازي، التي قد تتسبب في انقطاع الإمداد المائي.

وأشار المكتب إلى أنه سيحيل كل المخالفين إلى جهات الاختصاص، وناشد الجهاز الجهات الأمنية ضرورة حماية مكونات المشروع، وتطبيق أقصى العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المائي للبلاد.