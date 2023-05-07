الزادمة يؤكد ضرورة العمل لإنجاز المشاريع التنموية في مناطق الجنوب

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، المهندس سالم الزادمة، مع رؤساء ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، وديوان الصحة ومكتب المشروعات والشؤون الفنية بديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، و غرفة الطوارئ هناك، مشاريع الحكومة الليبية المتعلقة ببلديات الجنوب.

كما بحث المجتمعون الأوضاع الخدمية بمناطق الجنوب الليبي، حيث أكد الزادمة أهمية العمل ضمن فريق واحد، لإنجاز المشروعات التنموية وفق الخطة التي أعدتها الحكومة لتنمية مناطق الجنوب، وخاصة المستعجلة منها والإشراف عليها من قبل مهندسين مختصين.