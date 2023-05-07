بمناسبة انتهاء مهام السفير الإيطالي لدى ليبيا.. المنقوش تُشيد بدور البعثة الدبلوماسية الإيطالية

أخبار ليبيا 24

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بدور البعثة الدبلوماسية الإيطالية، لافتة إلى أنها لم تُغادر ليبيا رغم كل الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك خلال استقبالها بمقر الوزارة بطرابلس، السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشيونو قريمالدي، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في ليبيا.

كما أشادت المنقوش بجهود جوزيبي التي بذلها سفيراً مقيماً خلال فترتي عمله 2011م و 2019م، في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، متمنيةً له كامل التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة.

ومن جانبه عبر السفير الإيطالي عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.