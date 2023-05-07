طرابلس.. القبض على تشكيل عصابي عابر للحدود يقوم بخطـ ـف فتيات لأفعال مشينة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف فتيات من دولة نيجيريا وجلبهن إلى ليبيا في جريمة تُعد عابرةً للوطنية .

وبالتفاصيل أنه بتاريخ 5‏/5‏/2023 وردت معلومات لي أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس مفاده هناك فتاة هربت من مكان تواجد تشكيل عصابي يستغلون فتيات من الجنسية النيجيرية ومن هن قاصرات في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

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وبحضور الفتاة رفقة أحد الموظفين القنصليه لمكتب البحث الجنائي طرابلس لرفع الشكوى وبالاستدلال معها أفادت بانها تدرس في المرحلة الثانوية وتبلغ من العمر 17 سنة وقد تم اختطافها رفقة فتيات أخريات من أمام مدرستها بدولة نيجيريا وإدخالهم إلى ليبيا عبر طرق صحراوية وغير شرعية.

كما أفادت أيضاً بأنها قد وضعت في منزل بضواحي طرابلس رفقة الفتيات الأخريات اللواتي لازلنا محجوزات داخل المنزل وإرغامهن على ممارسة الدعارة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات وفتح محضر وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بالقبض على هذا التشكيل العصابي.

وتوجه أعضاء المكتب لمكان المنزل ومداهمته وتم ضبط الجناة وتحرير كافة الفتيات.

وبالاستدلال مع المقبوض عليهم والمتهمين في هذه الواقعة اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وابلاغ سفارة دولة نيجيريا.

هذا وحضر القنصل العام بالسفارة لمقر المكتب وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية رئاسةً وأعضاءً وتقدم أيضاً بالشكر لمديرية أمن طربلس ومكتب البحث الجنائي على المجهودات الأمنية الكبيرة التي بذلت في متابعة هذه الواقعة وتحرير الفتيات وضبط المجرمين ؛ مشيراً إلى أنه سيبلغ السلطات بدولة نيجيريا على أن الفتيات بخير وسيتم العمل على اعادتهن لبلادهن عقب انتهاء الإجراءات القانونية والدبلوماسية.