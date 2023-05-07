تفاصيل القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المنازل في طرابلس

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاحد؛ عن تمكن مركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس من القبض على تشكيل عصابي يقوم بالسرقة من داخل المنازل.

وبعد ورود بلاغ للمركز بشأن واقعة سرقة من داخل منزل من أشخاص مجهولين وسرقة 1800 دولار و 2000د.ل و ساعة يد قيمتها 600 د.ل و كوابل كهرباء.

على الفور باشر أعضاء الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحد المتهمين في الواقعة ؛ وبالاستدلال معه اعترف بالسرقة رفقة الأشخاص المشاركين في هذه السرقة والذين تم ضبطهم أيضاً و تم إسترجاع المسروقات بالكامل.

كما اعترف أحد المقبوض عليهم بسرقة مبلغ مالي 54.000 الف دينار من داخل منزل رفقة شخصين آخرين ليبي الجنسية و أفريقي الجنسية، واللذان تم ضبطهما أيضاً.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة من حيث الإختصاص.