ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم للمنقوش أوراق اعتماده

أخبار ليبيا 24

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مارك أندري فرانش، لتقديم أوراق اعتماده رسميًا.

وقال بيان وزارة الخارجية، أن المنقوش بحثت مع فرانش سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ودعم كافة المشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

وفي أبريل الماضي قال مارك أندري فرانش إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضاعف جهوده لدعم السكان والمؤسسات في الجنوب الليبي، عبر تحسين الحوكمة والمصالحة والخدمات وتوفير فرص عمل أفضل.