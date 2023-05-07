بالصور.. القبض على متعاطــي مخــدرات عقب مقاومة رجـل الأمـن ومحاولة الفرار

تمكن قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق من القاء القبــض علــى متعاطــي مخــدرات قــاوم رجــال الأمــن محــاولا الفــرار منهــم .
وأثنــاء أستيقــإف فجائــئ بالتمركــز الأمنــي وادي الزيتــون شــرق المدينــة ألقــى قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق القبــض علــى شخــص متعاطــي المخــدرات يستقــل مركبــة آليــة نــوع (تويوتــا لاندكــروزر) حمــراء اللــون بحوزتهــم قطعــة مخــدرات الحشيــش كبيــرة الحجــم وسجــارة مخــدره جاهــزة للتعاطــي حيــث عنــد ضبطــه قــام (بمقاومــة رجــال الأمــن) محــاولا الفــرار منهــم.
وبالاستــدلال معــه تبيــن بأنــه يُدعــى (ســ.عــ.عــ) بالــغ مــن العمــر(28)عــام ليبــي الجنسيــة،اعتــرف بمــا نســب اليــه وتــم أيداعــه بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة الازمــة تمهيــدا لاحالتــة إلــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.
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