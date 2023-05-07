بينهن قاصرات.. ضبط تشكيل عصابي يختطف الفتيات من نيجيريا ويجبلهن إلى طرابلس بهدف استغلالهن في أعمال الدعارة

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، عن قيام مكتب البحث الجنائي طرابلس بإلقاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف فتيات من دولة نيجيريا وجلبهن إلى ليبيا، في جريمة وصفتها الوزارة بأنها تُعد عابرةً للوطنية.

وقالت الداخلية أن معلومات وردت إلى أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس مفاده أن هناك فتاة هربت من مكان تواجد تشكيل عصابي يستغلون فتيات من الجنسية النيجيرية ومن هن قاصرات في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الداخلية أنه بحضور الفتاة رفقة أحد الموظفين لقنصلية تشاد إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس لرفع الشكوى، وبالاستدلال معها أفادت بانها تدرس في المرحلة الثانوية وتبلغ من العمر 17 سنة وقد تم اختطافها رفقة فتيات أخريات من أمام مدرستها بدولة نيجيريا وإدخالهن إلى ليبيا عبر طرق صحراوية وغير شرعية.

كما أفادت أيضاً بأنها قد وضعت في منزل بضواحي طرابلس رفقة الفتيات الأخريات اللواتي لازلنا محتجزات داخل المنزل وإرغامهن على ممارسة الدعارة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس ومباشرة التحري وجمع المعلومات وفتح محضر وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بالقبض على هذا التشكيل العصابي.

ولفتت الداخلية أنه أعضاء المكتب توجهوا لمكان المنزل ومداهمته وتم ضبط الجناة وتحرير كافة الفتيات.

وبالاستدلال مع المقبوض عليهم والمتهمين في هذه الواقعة اعترفوا بما نسب إليهم واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإبلاغ سفارة دولة نيجيريا.

هذا وحضر القنصل العام بالسفارة لمقر المكتب وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية رئاسةً وأعضاءً وتقدم أيضاً بالشكر لمديرية أمن طرابلس ومكتب البحث الجنائي على المجهودات الأمنية الكبيرة التي بذلت في متابعة هذه الواقعة وتحرير الفتيات وضبط المجرمين ؛ مشيراً إلى أنه سيبلغ السلطات بدولة نيجيريا على أن الفتيات بخير وسيتم العمل على اعادتهن لبلادهن عقب انتهاء الإجراءات القانونية والدبلوماسية.