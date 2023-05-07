بالصور.. أستيقــإف مفاجئ يطيح بمروجــي مخــدرات في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم الاحد تمكن قســم البحــث الجنائــي بطبــرق من القاء القبــض علــى مروجــى مخــدرات.

وخــلال أستيقــإف فجائــئ بالتمركــز الأمنــي وادي الزيتــون شــرق المدينــة ألقــى قســم البحــث الجنائــي طبــرق القبــض علــى شخصــان مــن مروجــي المخـدرات يستقــلان مركبــة آليــة نـوع(شفروليـه)رصاصيـة اللــون بحوزتهــم عــدد ثـ(3)ـلاث أقــراص مخـدرات الحشيــش وأكيــاس بلاستيكيـة تستعمــل بمتاجـرة المخـدرات .

وبالاستـدلال معهـم تبيـن بــأن الأول يدعــي (عــ.نــ.عــ) بالــغ مــن العمــر(23)عــام ليبــي الجنسيــة والثانيــة يدعــي (عــ.فــ.يــ) بالــغ مــن العمــر(18)عــام ليبــي الجنسيــة،حيــث اعترفــوا بقيامهــم بالمتاجــرة بالمخــدرات وبمــا نســب اليهــم وتــم أيداعهــم بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة الازمــة تمهيــدا لاحالتهــم إلــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.