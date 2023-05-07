بالصور.. القاء القبض على شخصين بسرقة أغنام بالقره بوللي

أعلن قسم العلاقات بمديرية أمن القره بوللي، اليوم الاحد عن تمكن دورية الفرقة العاملة من ضبط شخصين بتهمة سرقة أغنام .

وبناء علي الشكوي المقدمة المواطن م ، ع ، أ ، بشأن سرقة أغنام وافاد بأنه مشتبه في شخصين من العمالة الوافدة من الجنسية التشادية وعلى الفور تم تكليف دورية الفرقة العاملة تابعة لمركز شرطة القره بوللي من قبل مناوب التحقيق حيث تم ضبطهم واحضارهم للمركز الشرطة القره بوللي واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق، تقدم مدير امن القره بوللي بالشكر والتقدير الى مناوب التحقيق مركز الشرطة القره بوللي واعضاء الفرقة العاملة علي المجهودات المبذولة.