الارصاد: تقلبات وجبهة هوائية باردة وأمطار جيدة ورعدية يوم الثلاثاء بهذه المناطق

اكد المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس ان لا تغير في حالة الطقس على مناطق شرق ليبيا.

وأضاف التقرير أن مناطق تتأثر غرب ليبيا بتقلبات جوية مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح مابين (26 – 30)مْ على الساحل ومابين(31 – 37)مْ على الدواخل والجنوب وتصل الى (39)مْ على غدامس مع رياح نشطة الى قوية مثيرة للاتربة والغبار يوم الغد قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تسجل انخفاض ملحوظ من مساء يوم الغد بسبب دخول جبهة هوائية باردة.

وبحسب التقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق غرب ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الغد تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة يوم الثلاثاء.

والله اعلـــــــــم.