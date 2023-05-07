عقب لقائه بالرئيس التشادي.. نورلاند: استعادة الاستقرار في ليبيا سيعزز الأمن في المنطقة

أعرب سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” عن امتنانه للرئيس التشادي ديبي على ضم صوت التشاد إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال ” نورلاند ” عقب لقائه بالرئيس ” ديبي ” في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدي ليبيا على حسابها بتويتر ( إن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة ويضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة .

وكانت الرئاسة التشادية قد أعلنت في وقت سابق أن السفير ” نورلاند ” ركز خلال لقائه رئيس الجمهورية الفريق أول ” محمد إدريس ديبي إيتنو ” على دعم خارطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت إن “نورلاند” أعرب خلال اللقاء عن قلقه من استمرار العنف في السودان والذي قد يقوض جهود استعادة السلام في ليبيا، مشيرة إلى أن اللقاء دليل على استعداد تشاد والولايات المتحدة للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات، كما أن استمرار الحروب في دول الجوار يؤثر سلبا على أهداف التنمية في تشاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.