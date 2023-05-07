الداخلية تبحث حلحلة العوائق التي تواجه تطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي

العنوان-طرابلس

أبدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، استعدادها لحلحة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع الخاصة ببناء وتطوير البوابات الأمنية على الطريق الساحلي.

جاء ذلك وفق تصريح وكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، خلال اجتماعه، الأحد، مع مدير شركة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات فرع ليبيا، فنسنت سوجير، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، والمستشار الأمني بالشركة جلال غيث، والمنسق العام لمشاريع الشركة في ليبيا صالح أبو دبوس.

وقالت الداخلية إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركة في بناء وتطوير البوابات الأمنية بالطريق الساحلي ونسبة الإنجاز فيها لاستكمال تجهيزها.

وأضافت الوزارة أن وكيلها للشؤون العامة اللواء محمود سعيد أبدى خلال الاجتماع الاستعداد لحلحلة أي عوائق تواجه تنفيذ المشاريع الخاصة في تطوير هذه البوابات الأمنية.