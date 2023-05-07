بالصور.. مركز الرقابة يعلن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والادوية، عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال جولة تفتيشية واسعة استهدفت قصابي بيع اللحوم و سلخانات بيع الدواجن في مسلاتة.

وقام مقتشوا مركز الرقابة على الاغذية والادوية فرع زليتن و فرع الخمس رفقة نيابة النظام العام و مكافحة الفساد و الحرس البلدي وتحت اشراف مكتب النائب العام بجولة تفتيشية واسعة استهدفت قصابي بيع اللحوم و سلخانات بيع الدواجن للتاكد من مدى مطابقة اصحابها للمواصفات القياسية الواجب توفرها .

واسفرت عن ضبط كميات من اللحوم الفاسد وسوء تعامل مع اللحوم من حيث طرق النقل و التخزين و الحفظ نتج عنها قفل العديد منهم و احالة المخالفين للنيابة العامة.