صور… تفاصيل تشكيل لواء جديد في مدينة الزنتان بإمرة مختار شهوب

كشفت وسائل إعلام محلية عن تشكيل لواء جديد في مدينة الزنتان يضم العسكريين والمساندين من المدينة بإمرة مختار شهوب آﻣﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ عام 2011.

وبحسب منصة ليبيا برس، فإن اللواء الجديد تم تشكيله برعاية بريطانية حيث بدأ التجهيز وإعداد الميزانيات له عقب زيارة نائبة سفارة بريطانيا للمدينة في يناير الماضي.

وتحرك المجلس العسكري الزنتان بعد تحصله على قرابة المليون دينار لعقد اجتماعات وإنشاء جسم تحت اسم اتحاد ثوار #ليبيا في محاولة لتبرير أوجه الصرف.

وعقد عسكري الزنتان “الملتقى الاستثنائي لثوار ليبيا” في 11 فبراير الماضي والذي شهد حضورًا ضعيفًا.

ووفقاً للمنصة سلم عسكري الزنتان منطقة معسكر السد، لمجلس شورى ثوار #بنغازي، بناء على تعليمات من المخابرات البريطانية

وكانت نائبة السفيرة البريطانية كانت قد حرضت أهل الزنتان خلال الزيارة ضد أنصار النظام السابق والمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.