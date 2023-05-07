| المنقوش تستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في ليبيا

|

2023/05/07 على الساعة 23:22

: استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشنو غريمالدي، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى ليبيا.

وأشادت وزيرة الخارجية بجهود السفير الإيطالي التي بذلها سفيرًا مقيمًا خلال فترتي عمله 2011 و 2019، في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، متمنيةً له كامل التوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة، وفق بيان لوزارة الخارجية عبر صفحتها على “فيسبوك”.

كما أشادت المنقوش أيضا “بدور البعثة الدبلوماسية الإيطالية التي لم تُغادر ليبيا رغم كل الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية”.

وأضاف البيان أن السفير الإيطالي عبر عن “شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.