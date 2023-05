يوفنتوس يعود بالفوز من بيرغامو

عاد يوفنتوس بفوز ثمين من ملعب مستضيفه أتالانتا بتفوقه عليه 2-0 ليصعد للمركز الثاني مستفيدا من تعثر لاتسيو السبت أمام ميلان ضمن الجولة الـ34.

هدف الضيوف الأول حمل بصمة الشاب الإنجليزي صامويل جونيور بحلول الدقيقة الـ56 ، فيما تكفل البديل الصربي دوشان فلاهو فيتش بتأمين الفوز قبل ثوان فقط من صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

فوز وصل بالسيدة العجوز للنقطة الـ66 بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثالث بينما تجمد رصيد أبناء بيرغامو عند 58 نقطة وهو في المرتبة السادسة.

