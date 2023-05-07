ليبيا.. فرض غرامة مالية على حاملي السلاح في طبرق

أعلنت بلدية طبرق في ليبيا، عن فرض غرامة مالية على حاملي السلاح بالمدينة.

وقال عميد بلدية طبرق، فرج أبو الخطابية، في تصريحات صحفية له اليوم: “عقدنا اجتماعا طارئا بحضور أعضاء المجلس ومسؤولين أمنيين، وتم تشكيل لجنة من داخل المجلس؛ بعد ازدياد حالات المشاجرة والقتل في المدينة؛ بسبب انتشار استعمال السلاح”.

وأضاف: “اتفقنا على فرض غرامة مالية على حاملي السلاح ومرتكبي القتل يصل الحد الأدنى منها إلى 50 ألف دينار يدفعها الجاني لعائلة المجني عليه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتعارف عليها جنائيا”.

وأكد عميد بلدية طبرق، أن فرض غرامة مالية سيقلل من ظاهرة انتشار السلاح في المدينة والمدن المجاورة.