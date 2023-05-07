بمناسبة انتهاء مهمته.. الدبيبة يلتقي “السفير الإيطالي” ويؤكد على استمرار التعاون بين البلدين

استقبل رئيس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، بمناسبة انتهاء مهمته التي طالت لمدة عشر سنوات، مشيدا باستمرار البعثة في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان لمنصة “حكومتنا” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أكد الدبيبة على أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى استعراض التطورات الأقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية.