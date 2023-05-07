الدبيبة يلتقي سفير إيطاليا بمناسبة انتهاء مهمته بعد عشر سنوات من العمل

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، السفير الايطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمناسبة انتهاء مهمته في ليبيا التي استمرت لعقد كامل من الزمن.

ووفقا لمنصة حكومتنا التابعة للحكومة فقد أشاد الدبيبة بدور البعثة الإيطالية في طرابلس برئاسة بوتشينو، في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى استعراض التطورات الأقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير القانونية.