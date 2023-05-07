| نورلاند: استعادة الوحدة والاستقرار في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي

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2023/05/07 على الساعة 22:48

: أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقال نورلاند في تصريحاته لقناة “الحرة الأمريكية” مساء اليوم الأحد، أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب السفير الأمريكي، عن شكره لرئيس تشاد حيث قال: “ممتن للغاية للرئيس محمد ديبي على ضم صوت بلاده إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة التشادية، إن اجتماع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دليل على استعداد انجامينا وواشنطن للعمل في تآزر من أجل عودة السلام والاستقرار في ليبيا بعد حرب دامت أكثر من عشر سنوات.

وأوضحت الرئاسة التشادية، في بيان لها، عقب استقبال محمد ديبي للسفير ريتشارد نورلاند في العاصمة انجامينا، مساء يوم الجمعة الماضي، أن زيارة الدبلوماسي الأمريكي جاءت ضمن وعود واشنطن بدعم جهود ليبيا في “بسط السلام وطي صفحة الحرب التي أعاقت عملية التنمية”، كما تعمل دولة ليبيا على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي.