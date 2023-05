سوريا تعود إلى الجامعة العربية بعد غياب 11 عاما، وليبيا ترحب

رحب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية “عبدالمطلب ثابت” خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بعودة “جمهورية سوريا” إلى مقعدها بالجامعة بعد تغيب دام 11 عاما.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد قرر في اجتماعه بالقاهرة استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وكذلك جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من تاريخ جلسة اليوم الأحد.

وأكد بيان صادر عن الجامعة على “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات وخطر الإرهاب”.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو الجاري.

وكانت القمة العربية في سرت عام 2010 هي آخر قمة حضرها الرئيس السوري بعد أن جمّدت الجامعة عضوية سوريا؛ ردا على قمع النظام السوري للاحتجاجات الداعية إلى إسقاطه التي انطلقت في مارس 2011.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية + وكالات

