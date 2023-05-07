الكبير يتسلم درع ضيف الشرف في مؤتمر المصارف الإسلامية في البحرين

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شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لهيئة الأيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) بمملكة البحرين.

وحضر المؤتمر محافظ بنك البحرين المركزي، ورئيس مجلس أمناء الأيوفي، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ومدراء المصارف والشركات الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية، وفق بيان للمصرف.

وخلال المؤتمر ركز الكبير على دور المصرف ورؤيته في إطلاق أعمال المصارف الإسلامية، وتهيئة البيئة الملائمة وفق أفضل الممارسات، وأهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة والراعية للصيرفة الإسلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة خاصة في مجال التحول الرقمي، وفق قوله.

وتم خلال المؤتمر تكريم الكبير وتسليمه الدرع الخاص بضيف الشرف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين مصرف ليبيا المركزي وهيئة الأيوفي في مجال التدريب والاستشارات، بحسب البيان.