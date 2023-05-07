بالصور.. مداهمة وكــر للدعـارة وضبط امرأة بحوزتها ممنـوعـات جنوب طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الاحد عن تمكن الاجهزة الأمنية جنوب طرابلس عن مداهمة وكر للدعارة وضبط كميات من أقراص الهلوسة والحشيش .

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ؛ من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية وردة معلومة لفرع الجهاز جنوب طرابلس مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقيم في منطقة القيوا داخل نطاق النواحي الأربعة يقوم بترويج المواد المخدرة داخل الاستراحة الخاصة به ويستعملها ايضا كوكر للدعارة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة الاستراحة وأثناء المداهمة لدا المتهم بالفرار وتم القبض على امرأة مغربية الجنسية و ضبط عدد 1510 قرص من أقراص الهلوسة نوع ترامادول وكذلك على عدد تسعة عشر قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وعدد 82 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر الحشيش وتقدر إجمالي الكمية بحوالي 2 اثنان كيلوجرام تقريبا من مادة من مخدرات نوع حشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها الى نيابة جرائم المخدرات جنوب طرابلس من حيث الاختصاص.