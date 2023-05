جمعية الدعوة الإسلامية تقود وساطة بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

ناقش رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية “محمد العباني” مع عضو اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية “صلاح سالم” سبل التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.

وقال سالم عبر صفحته بفيسبوك إن الزيارة تأتي في إطار تهدئة التصعيد الإعلامي الذي أخذ يتنامى، بين عدد من المؤسسات الدينية، وعلى رأسها مؤسستا الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، حسب تعبيره.

وأشار “صلاح سالم” إلى أن سلسلة لقاءات قادمة ستكون مع مؤسسات الإفتاء في ليبيا، وعدد من الجامعات الإسلامية والمعاهد الشرعية وذلك لتقريب وجهات النظر وتحديد اختصاصات ومهام كل منها، للتصدي لحملات التبشير والتغريب والتشييع، التي استثمرت هذا الظرف لزعزعة ثوابت الدين والعقيده والسنة والفضيلة، على حد تعبيره.

وتأتي مبادرة التهدئة على خلفية تصعيد إعلامي بين رئيس هيئة الأوقاف ومحسوبين على دار الإفتاء، لاسيما بعد الجدل الذي دار مؤخرا بشأن رؤية هلال عيد الفطر المبارك.

المصدر: حساب صلاح سالم + ليبيا الأحرار

