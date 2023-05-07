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حكومة الوحدة تعقد اجتماعا تحضيريا للمؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

اجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي للشباب الليبي مع صناع القرار، اليوم الأحد، للمرة الأولى لها، بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2023، برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التنمية المجتمعية، ونائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، حيث جرى مناقشة وضع الأسس والخطوات الأولية لتنظيم المؤتمر، الذي سيعرض نتائج المسح الوطني للشباب ويبحث القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالفئة ذاتها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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