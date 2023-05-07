القبض على تشكيل عصابي يخطف فتيات من نيجيريا ويوصلهم لليبيا بهدف الدعارة

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ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على تشكيل عصابي يقوم بخطف فتيات من دولة نيجيريا ويجلبهن إلى ليبيا، وذلك بعد معلومات وردت لأعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، مفادها هروب فتاة من مكان تواجد التشكيل العصابي يستغلون فتيات من الجنسية النيجيرية ومنهم قاصرات في أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية، وبعد حضور الفتاة رفقة أحد موظفي القنصلية مع مكتب البحث الجنائي طرابلس تم رفع الشكوى.

وأضاف المكتب عبر بيان صادر عنه أنه وبالاستدلال من الفتاة أفادت بأنها تدرس في المرحلة الثانوية وتبلغ من العمر 17 سنة وقد تم اختطافها رفقة فتيات أخريات من أمام مدرستها بدولة نيجيريا وإدخالهن إلى ليبيا عبر طرق صحراوية وغير شرعية.

كما أفادت أيضاً بأنها قد وُضعت في منزل بضواحي طرابلس رفقة الفتيات الأخريات اللواتي لا زلن محجوزات داخل المنزل ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة.